Миранчук после победы в Лиге Европы подорожал на 1 млн евро
Рыночная трансферная стоимость полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука увеличилась до 10 млн евро. Об этом сообщает портал Transfermarkt.
Рыночная трансферная стоимость полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука увеличилась до 10 млн евро. Об этом сообщает портал Transfermarkt.
Немецкий портал, специализирующийся на оценке стоимости футболистов, представил обновленные данные по игрокам итальянской Серии А. За последние три месяца рыночная стоимость 28-летнего россиянина увеличилась на один миллион евро, а с начала года — на два с половиной миллиона.
Пик трансферной стоимости Миранчука пришелся на 2020 год, когда Transfermarkt оценивал его в 18 млн евро. В сентябре того же года он перешел из «Локомотива» в «Аталанту», которая заплатила за россиянина 14,5 млн евро.
Самым дорогим футболистом Серии А стал нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес, чья трансферная стоимость оценивается в 110 млн евро.
Топ-5 самых дорогих игроков Серии А
В минувшем сезоне Миранчук провел за «Аталанту» 42 матча, в которых забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Россиянин стал лидером команды по числу ассистов. Миранчук помог «Аталанте» выиграть первый европейский трофей в истории и одержать победу в Лиге Европы. В финале клуб из Бергамо разгромил леверкузенский «Байер» (3:0) и прервал их рекордную серию из 51 матча без поражений во всех турнирах.