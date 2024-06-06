Миранчук после победы в Лиге Европы подорожал на 1 млн евро

Немецкий портал, специализирующийся на оценке стоимости футболистов, представил обновленные данные по игрокам итальянской Серии А. За последние три месяца рыночная стоимость 28-летнего россиянина увеличилась на один миллион евро, а с начала года — на два с половиной миллиона.

Пик трансферной стоимости Миранчука пришелся на 2020 год, когда Transfermarkt оценивал его в 18 млн евро. В сентябре того же года он перешел из «Локомотива» в «Аталанту», которая заплатила за россиянина 14,5 млн евро.

Самым дорогим футболистом Серии А стал нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес, чья трансферная стоимость оценивается в 110 млн евро.

Топ-5 самых дорогих игроков Серии А

Лаутаро Мартинес («Интер») — 110 млн евро;

Виктор Осимхен («Наполи») — 100 млн евро;

Рафаэл Леау («Милан») — 90 млн евро;

Хвича Кварацхелия («Наполи») — 80 млн евро;

Николо Барелла («Интер») — 80 млн евро.