Бывший клуб Бундеслиги назначил главным тренером 32-летнюю женщину

В мае Виттман была назначена исполняющей обязанности главного тренера после отставки Михаэля Келльнера. Под ее руководством «Ингольштадт» одержал разгромную победу над «Лобеком» (6:1), а также сыграл вничью с «Магнитом» (1:1) и «Сандхаузеном» (1:1). В последнем матче сезона «Ингольштадт» обыграл «Вюрцбургер Киккерс» (2:1) и впервые в своей истории завоевал Кубок федеральной земли Бавария.

В руководстве клуба решили, что Виттман заслужила получить возможность отработать полный сезон. При этом у нее нет необходимой для этого лицензии PRO, поэтому «Ингольштадт» будет вынужден единовременно заплатить штраф в размере 10 тыс. евро, а затем платить еще по 3,5 тыс. евро за каждый матч по ходу сезона. Таким образом, сезон с Виттман обойдется клубной казне минимум в 143 тыс. евро.

Виттман является уроженкой Ингольштадта и занимается тренерской работой с 18 лет. В 2009 году она начала работать в футбольной школе Audi Schanzer. В 2017 году Виттман перешла в систему «Ингольштадта», где за шесть лет прошла путь от детских и юношеских команд до основной. Также она успела поработать помощником главного тренера в юношеской сборной Германии до 16 лет.