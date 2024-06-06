Английская Премьер-лига не стала отказываться от системы VAR
За продолжение использования системы видеопомощи арбитрам (VAR) проголосовали 19 клубов лиги из 20.
За продолжение использования системы видеопомощи арбитрам (VAR) проголосовали 19 клубов лиги из 20.
Клубы английской Премьер-лиги в четверг большинством голосов решили, что VAR будет и дальше применяться на матчах чемпионата страны.
Ранее стало известно, что «Вулверхэмптон» направил руководству лиги запрос с призывом отменить видеоповторы. 6 июня на общем собрании лиги прошло голосование по этому вопросу. 19 из 20 клубов проголосовали за сохранение системы видеоповторов — против был только сам «Вулверхэмптон».
«После пяти сезонов работы VAR в АПЛ настало время для конструктивных и критических дебатов о будущем системы. Наша позиция заключается в том, что цена, которую мы платим за небольшое повышение точности, противоречит духу нашей игры, и поэтому мы должны отменить VAR с сезона-2024/25», — говорилось в обращении клуба к Премьер-лиге.
В конце апреля стало известно, что Швеция первой в Европе отказалась от внедрения системы VAR — все клубы элитного дивизиона выступили против.