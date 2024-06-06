Английская Премьер-лига не стала отказываться от системы VAR

Клубы английской Премьер-лиги в четверг большинством голосов решили, что VAR будет и дальше применяться на матчах чемпионата страны.

Ранее стало известно, что «Вулверхэмптон» направил руководству лиги запрос с призывом отменить видеоповторы. 6 июня на общем собрании лиги прошло голосование по этому вопросу. 19 из 20 клубов проголосовали за сохранение системы видеоповторов — против был только сам «Вулверхэмптон».

«После пяти сезонов работы VAR в АПЛ настало время для конструктивных и критических дебатов о будущем системы. Наша позиция заключается в том, что цена, которую мы платим за небольшое повышение точности, противоречит духу нашей игры, и поэтому мы должны отменить VAR с сезона-2024/25», — говорилось в обращении клуба к Премьер-лиге.