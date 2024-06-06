«Венеция» отметила выход в Серию А парадом на гондолах: видео

В честь этого события одноименный футбольный клуб устроил традиционный праздничный парад, который прошел, разумеется, на воде.

«Венеция» вернулась в Серию А после двух лет отсутствия. В двухматчевом финале плей-офф за выход в Серию А «крылатые львы» обыграли «Кремонезе» (0:0, 1:0).

В минувшем сезоне за команду выступал 33‑летний россиянин Денис Черышев, который провел за команду всего 10 матчей. По окончании сезона его контракт с клубом истек и он покинул «Венецию». Паоло Ваноли возглавляет команду с ноября 2022 года. В сезоне-2021/22 он занимал пост главного тренера «Спартака», приведя команду к победе в Кубке России.

Лидером команды является финн Йоэл Похьянпало. Второй сезон серии Б подряд форвард завершает среди лидеров по количеству забитых мячей. В позапрошлом сезоне с 19 голами он занял второе место в гонке бомбардиров, в минувшем выиграл ее с 22 мячами.