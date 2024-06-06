«Венеция» отметила выход в Серию А парадом на гондолах: видео
Экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли вывел клуб с берегов Адриатического моря в сильнейший футбольный дивизион Италии.
Экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли вывел клуб с берегов Адриатического моря в сильнейший футбольный дивизион Италии.
В честь этого события одноименный футбольный клуб устроил традиционный праздничный парад, который прошел, разумеется, на воде.
«Венеция» вернулась в Серию А после двух лет отсутствия. В двухматчевом финале плей-офф за выход в Серию А «крылатые львы» обыграли «Кремонезе» (0:0, 1:0).
В минувшем сезоне за команду выступал 33‑летний россиянин Денис Черышев, который провел за команду всего 10 матчей. По окончании сезона его контракт с клубом истек и он покинул «Венецию». Паоло Ваноли возглавляет команду с ноября 2022 года. В сезоне-2021/22 он занимал пост главного тренера «Спартака», приведя команду к победе в Кубке России.
Лидером команды является финн Йоэл Похьянпало. Второй сезон серии Б подряд форвард завершает среди лидеров по количеству забитых мячей. В позапрошлом сезоне с 19 голами он занял второе место в гонке бомбардиров, в минувшем выиграл ее с 22 мячами.
Ранее в высший футбольный дивизион Италии поднялись победительница Серии Б «Парма» и клуб, занявший второе место в турнире, — «Комо».