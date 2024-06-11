Мирослав Клозе стал главным тренером «Нюрнберга»
Экс-нападающий сборной Германии возглавил клуб Второй Бундеслиги.
Экс-нападающий сборной Германии возглавил клуб Второй Бундеслиги.
Завершивший карьеру в 2016 году Мирослав Клозе назначен на пост главного тренера «Нюрнберга», который в минувшем сезоне занял 12-е место во Второй Бундеслиге.
«Традиции, страсть, честная работа, замечательные болельщики — это все, что мне нравится в футболе и что ассоциируется у меня с “Нюрнбергом”. Поэтому меня сразу увлекла возможность стать здесь тренером. У клуба есть отличный фундамент в виде молодежной работы, который мы хотим продолжать развивать. Спортивного директора клуба Йоти Хатциалексиу я знаю уже много лет. Мы находимся на одной волне лично и в том, как думаем о футболе», — заявил Клозе.
Ранее Мирослав работал ассистентом в сборной Германии в тренерском штабе Йоахима Лева, в юношеской команде «Баварии», а также возглавлял команду Австрийской Бундеслиги «Райндорф Альтах».
Профессиональную карьеру футболиста Мирослав начал в 1998 году в составе «Хомбурга». Затем выступал за «Кайзерслаутерн», «Вердер», «Баварию» и «Лацио».
Клозе выступал за сборную Германии с 2001 по 2014 год, проведя в ее составе 137 матчей. Клозе — лучший бомбардир в истории сборной Германии с 71 голом. Он является чемпионом мира 2014 года, серебряным призером чемпионата мира 2002 года и Евро-2008 и бронзовым призером мировых чемпионатов 2006 и 2010 годов, Евро-2012. Мирослав занимает первое место среди бомбардиров в истории чемпионатов мира — 16 мячей. Он единственный футболист-обладатель четырех медалей в истории чемпионатов мира.