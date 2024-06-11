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12:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Мирослав Клозе стал главным тренером «Нюрнберга»

Экс-нападающий сборной Германии возглавил клуб Второй Бундеслиги.

НюрнбергЧемпионат Германии: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Завершивший карьеру в 2016 году Мирослав Клозе назначен на пост главного тренера «Нюрнберга», который в минувшем сезоне занял 12-е место во Второй Бундеслиге.

«Традиции, страсть, честная работа, замечательные болельщики — это все, что мне нравится в футболе и что ассоциируется у меня с “Нюрнбергом”. Поэтому меня сразу увлекла возможность стать здесь тренером. У клуба есть отличный фундамент в виде молодежной работы, который мы хотим продолжать развивать. Спортивного директора клуба Йоти Хатциалексиу я знаю уже много лет. Мы находимся на одной волне лично и в том, как думаем о футболе», — заявил Клозе.

Ранее Мирослав работал ассистентом в сборной Германии в тренерском штабе Йоахима Лева, в юношеской команде «Баварии», а также возглавлял команду Австрийской Бундеслиги «Райндорф Альтах».

Профессиональную карьеру футболиста Мирослав начал в 1998 году в составе «Хомбурга». Затем выступал за «Кайзерслаутерн», «Вердер», «Баварию» и «Лацио».

Клозе выступал за сборную Германии с 2001 по 2014 год, проведя в ее составе 137 матчей. Клозе — лучший бомбардир в истории сборной Германии с 71 голом. Он является чемпионом мира 2014 года, серебряным призером чемпионата мира 2002 года и Евро-2008 и бронзовым призером мировых чемпионатов 2006 и 2010 годов, Евро-2012. Мирослав занимает первое место среди бомбардиров в истории чемпионатов мира — 16 мячей. Он единственный футболист-обладатель четырех медалей в истории чемпионатов мира.

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