Мирослав Клозе стал главным тренером «Нюрнберга»

Завершивший карьеру в 2016 году Мирослав Клозе назначен на пост главного тренера «Нюрнберга», который в минувшем сезоне занял 12-е место во Второй Бундеслиге.

«Традиции, страсть, честная работа, замечательные болельщики — это все, что мне нравится в футболе и что ассоциируется у меня с “Нюрнбергом”. Поэтому меня сразу увлекла возможность стать здесь тренером. У клуба есть отличный фундамент в виде молодежной работы, который мы хотим продолжать развивать. Спортивного директора клуба Йоти Хатциалексиу я знаю уже много лет. Мы находимся на одной волне лично и в том, как думаем о футболе», — заявил Клозе.

Ранее Мирослав работал ассистентом в сборной Германии в тренерском штабе Йоахима Лева, в юношеской команде «Баварии», а также возглавлял команду Австрийской Бундеслиги «Райндорф Альтах».

Профессиональную карьеру футболиста Мирослав начал в 1998 году в составе «Хомбурга». Затем выступал за «Кайзерслаутерн», «Вердер», «Баварию» и «Лацио».