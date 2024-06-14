Неймар назвал клуб, за который мечтает однажды сыграть

«Я всегда говорил, что хочу играть за “Фламенго”. Безусловно, это моя вторая любимая команда после “Сантоса”. При всем уважении к клубу, в котором я тренировался и за который я болею с детства, я очень люблю “Фламенго”.



Конечно, мне будет очень приятно, если однажды я смогу играть здесь. Я не знаю, произойдет ли это когда‑нибудь, одному богу известно. У меня все еще есть контракт с “Аль‑Хилялем”, но никто не знает, что ждет нас в будущем», — приводит слова Неймара RMC Sport.