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10:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Неймар назвал клуб, за который мечтает однажды сыграть

Нападающий саудовского клуба «Аль-Хиляль» Неймар рассказал, что мечтает сыграть за бразильский «Фламенго».

Источник: Соцсети

«Я всегда говорил, что хочу играть за “Фламенго”. Безусловно, это моя вторая любимая команда после “Сантоса”. При всем уважении к клубу, в котором я тренировался и за который я болею с детства, я очень люблю “Фламенго”.

Конечно, мне будет очень приятно, если однажды я смогу играть здесь. Я не знаю, произойдет ли это когда‑нибудь, одному богу известно. У меня все еще есть контракт с “Аль‑Хилялем”, но никто не знает, что ждет нас в будущем», — приводит слова Неймара RMC Sport.

В августе 2023 года Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» за €90 млн. За саудовский клуб 32-летний бразилец провел пять матчей, в которых забил один мяч и сделал три результативных передачи. В ноябре Неймар перенес операцию на передней крестообразной связке и на разорванном мениске, из-за чего был вынужден пропустить остаток сезона.

Ранее сообщалось, что с всех учетом бонусов и рекламных контрактов Неймар заработает в Саудовской Аравии около €200 млн в год. Его соглашение с «Аль-Хилялем» действует до конца июня 2025 года.

Неймар является воспитанником «Сантоса», за который выступал с 2009 по 2013 год. Он провел за бразильский клуб 160 матчей, в которых забил 85 мячей и сделал 43 результативные передачи. Вместе с «Сантосом» Неймар выиграл Кубок Бразилии, Кубок Либертадорес и Рекопу Южной Америки.


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