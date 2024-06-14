«Боруссия» объявила об уходе Матса Хуммельса

«Матс был одной из движущих сил клуба на протяжении последних 15 лет. Он выиграл множество титулов, а его личным событием, безусловно, стал триумф на чемпионате мира в 2014 году. Игра Матса на позиции центрального защитника была и остается исключительной, целые поколения игроков хотели бы иметь его данные. Теперь наши пути расходятся, и, несомненно, никому нелегко принимать такие решения. Матс навсегда войдет в историю “Боруссии”. Мы многим обязаны этому игроку, а Матс также многим обязан этому выдающемуся клубу. Мы желаем ему всего наилучшего в будущем», — приводит слова спортивного директора клуба Ларса Риккена пресс-служба «Боруссии».