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14:58 (мск), источник: Sportmail.ru

«Боруссия» объявила об уходе Матса Хуммельса

Дортмундская «Боруссия» на своем официальном сайте объявила об уходе 35-летнего защитника Матса Хуммельса.

Боруссия ДЧемпионат Германии: таблица и календарь
Источник: AP 2023

«Матс был одной из движущих сил клуба на протяжении последних 15 лет. Он выиграл множество титулов, а его личным событием, безусловно, стал триумф на чемпионате мира в 2014 году. Игра Матса на позиции центрального защитника была и остается исключительной, целые поколения игроков хотели бы иметь его данные. Теперь наши пути расходятся, и, несомненно, никому нелегко принимать такие решения. Матс навсегда войдет в историю “Боруссии”. Мы многим обязаны этому игроку, а Матс также многим обязан этому выдающемуся клубу. Мы желаем ему всего наилучшего в будущем», — приводит слова спортивного директора клуба Ларса Риккена пресс-служба «Боруссии».

Хуммельс выступал за дортмундскую «Боруссию» 13 лет. За команду защитник провел 508 матчей во всех турнирах, в которых забил 38 голов и сделал 23 результативные передачи. В составе «Боруссии» Хуммельс дважды выиграл Бундеслигу, Кубок и Суперкубок Германии.

В минувшем сезоне Лиги чемпионов гол Хуммельса помог «Боруссии» обыграть «ПСЖ» и выйти в финал турнира, где команда уступила мадридскому «Реалу» со счетом 0:2.

Ранее пост главного тренера «Боруссии» покинул Эдин Терзич.


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