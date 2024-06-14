Спаллетти высказался о конкуренции между Сафоновым и Доннаруммой

Ранее сообщалось, что вратарь «Краснодара» и сборной России близок к переходу в парижский клуб за 20 млн евро.

— В ближайшее время «ПСЖ» должен подписать контракт с лучшим российским вратарем Матвеем Сафоновым. Не переживаете, что он выиграет конкуренцию у Доннаруммы в клубе?

— «Если “ПСЖ” уберет Доннарумму, он найдет новый клуб. Джанлуиджи — суперский вратарь. Мы рады работать с таким голкипером», — сказал Спаллетти.