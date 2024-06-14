Спаллетти высказался о конкуренции между Сафоновым и Доннаруммой
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался возможной конкуренции в «ПСЖ» между Джанлуиджи Доннаруммой и Матвеем Сафоновым. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался возможной конкуренции в «ПСЖ» между Джанлуиджи Доннаруммой и Матвеем Сафоновым. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что вратарь «Краснодара» и сборной России близок к переходу в парижский клуб за 20 млн евро.
— В ближайшее время «ПСЖ» должен подписать контракт с лучшим российским вратарем Матвеем Сафоновым. Не переживаете, что он выиграет конкуренцию у Доннаруммы в клубе?
— «Если “ПСЖ” уберет Доннарумму, он найдет новый клуб. Джанлуиджи — суперский вратарь. Мы рады работать с таким голкипером», — сказал Спаллетти.
Доннарумма является основным вратарем и капитаном сборной Италии. На групповом этапе Евро-2024 итальянцам предстоит сыграть с Албанией (15 июня), Испанией (20 июня) и Хорватией (24 июня). Сборная Италии является действующим чемпионом Европы.