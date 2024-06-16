«Шанхай» Слуцкого продлил беспроигрышную серию до 16 матчей
В 15-м туре китайской Суперлиги «Шанхай Шэньхуа» сыграл вничью с «Чэнду Жунчэн».
В 15-м туре китайской Суперлиги «Шанхай Шэньхуа» сыграл вничью с «Чэнду Жунчэн».
На четвертой минуте матча защитник «Шанхай Шэньхуа» Цзян Шэнлун забил мяч в свои ворота. Однако уже через две минуты нападающий команды Леонида Слуцкого Сефас Малеле сравнял счет в игре.
Таким образом, беспроигрышная серии команды Слуцкого насчитывает уже 16 матчей. «Шанхай Шэньхуа» в 15 встречах чемпионата одержал 11 побед, еще четыре матча завершились ничьей. Кроме того, клуб из Шанхая завоевал Суперкубок страны.
После 15 туров Суперлиги «Шанхай Шэньхуа» набрал 37 очков и занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Шанхай Порт» на одно очко, однако у этой команды есть один матч в запасе.
27 декабря прошлого года «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера команды. Предыдущим клубом 53-летнего специалиста был казанский «Рубин», который он возглавлял с 2019-го по 2022 год. Помимо этого, Слуцкий ранее занимал пост главного тренера сборной России; на протяжении карьеры возглавлял «Уралан», «Москву», ЦСКА, «Крылья Советов», «Халл Сити» и «Витесс».