«Шанхай» Слуцкого продлил беспроигрышную серию до 16 матчей

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На четвертой минуте матча защитник «Шанхай Шэньхуа» Цзян Шэнлун забил мяч в свои ворота. Однако уже через две минуты нападающий команды Леонида Слуцкого Сефас Малеле сравнял счет в игре.

Таким образом, беспроигрышная серии команды Слуцкого насчитывает уже 16 матчей. «Шанхай Шэньхуа» в 15 встречах чемпионата одержал 11 побед, еще четыре матча завершились ничьей. Кроме того, клуб из Шанхая завоевал Суперкубок страны.

После 15 туров Суперлиги «Шанхай Шэньхуа» набрал 37 очков и занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Шанхай Порт» на одно очко, однако у этой команды есть один матч в запасе.