Буффон высказался о переходе Сафонова в ПСЖ
Экс-голкипер сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон отреагировал на переход российского вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».
Экс-голкипер сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон отреагировал на переход российского вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».
«Сафонов — вратарь, карьера которого сейчас на подъеме, и переход в “ПСЖ” — это большой шаг вперед, потому что он будет играть в прекрасной команде, великом клубе и тренироваться с невероятными игроками, у которых он сможет перенять некоторые секреты, чтобы совершенствоваться дальше. Среди этих игроков есть и Доннарумма, но я думаю, что если они установят хорошие отношения, то совместная работа станет для них отличным опытом!» — приводит слова Буффона «Спорт-Экспресс».
14 июня «ПСЖ» объявил о переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова. С 25-летним россиянином подписан пятилетний контракт, который будет действовать до лета 2029 года.
Сумма трансфера составила €20 млн с учетом бонусов. Сафонов стал самым дорогим вратарем в истории парижского клуба. Ранее рекорд принадлежал Кейлору Навасу, который был куплен летом 2019 года у мадридского «Реала» за €15 млн.
За место первого вратаря Сафонову предстоит бороться с голкипером сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой и экс-голкипером молодежной сборной Испании Арнау Тенасом.