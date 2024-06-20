Буффон высказался о переходе Сафонова в ПСЖ

«Сафонов — вратарь, карьера которого сейчас на подъеме, и переход в “ПСЖ” — это большой шаг вперед, потому что он будет играть в прекрасной команде, великом клубе и тренироваться с невероятными игроками, у которых он сможет перенять некоторые секреты, чтобы совершенствоваться дальше. Среди этих игроков есть и Доннарумма, но я думаю, что если они установят хорошие отношения, то совместная работа станет для них отличным опытом!» — приводит слова Буффона «Спорт-Экспресс».