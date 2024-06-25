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14:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Мадридский «Реал» объявил об уходе капитана команды

34-летний защитник Начо Фернандес выступал за взрослую команду мадридского клуба с 2012 года.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Реал» на официальном сайте объявил об уходе из клуба капитана команды Начо.

«Мадридский “Реал” хотел бы выразить свою благодарность и привязанность к Начо, одной из великих легенд нашего клуба. Все болельщики “Реала” испытывают огромную гордость за одного из самых легендарных воспитанников в нашей истории. “Реал” желает ему и всей его семье удачи на этом новом этапе его жизни», — говорится в заявлении пресс-службы.

Начо — воспитанник «Реала» и самый титулованный футболист в его истории. Вместе с командой он завоевал 26 трофеев. Фернандес — один из пяти футболистов, которым шесть раз удавалось выиграть Лигу чемпионов. Помимо Начо, шесть раз в главном еврокубковом турнире побеждали Франсиско Хенто, Тони Кроос, Дани Карвахаль и Лука Модрич.

Испанский защитник продолжит карьеру в саудовском клубе «Аль-Кадисия».

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