Мадридский «Реал» объявил об уходе капитана команды
34-летний защитник Начо Фернандес выступал за взрослую команду мадридского клуба с 2012 года.
34-летний защитник Начо Фернандес выступал за взрослую команду мадридского клуба с 2012 года.
«Реал» на официальном сайте объявил об уходе из клуба капитана команды Начо.
«Мадридский “Реал” хотел бы выразить свою благодарность и привязанность к Начо, одной из великих легенд нашего клуба. Все болельщики “Реала” испытывают огромную гордость за одного из самых легендарных воспитанников в нашей истории. “Реал” желает ему и всей его семье удачи на этом новом этапе его жизни», — говорится в заявлении пресс-службы.
Начо — воспитанник «Реала» и самый титулованный футболист в его истории. Вместе с командой он завоевал 26 трофеев. Фернандес — один из пяти футболистов, которым шесть раз удавалось выиграть Лигу чемпионов. Помимо Начо, шесть раз в главном еврокубковом турнире побеждали Франсиско Хенто, Тони Кроос, Дани Карвахаль и Лука Модрич.
Испанский защитник продолжит карьеру в саудовском клубе «Аль-Кадисия».