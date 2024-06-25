Мадридский «Реал» объявил об уходе капитана команды

«Мадридский “Реал” хотел бы выразить свою благодарность и привязанность к Начо, одной из великих легенд нашего клуба. Все болельщики “Реала” испытывают огромную гордость за одного из самых легендарных воспитанников в нашей истории. “Реал” желает ему и всей его семье удачи на этом новом этапе его жизни», — говорится в заявлении пресс-службы.