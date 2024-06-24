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18:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Начо подписал двухлетний контракт с саудовской «Аль-Кадисией»

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Marca.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: AP 2023

34-летний защитник подписал двухлетний контракт с чемпионом первого саудовского дивизиона «Аль-Кадисией». Клуб из города Эль-Хубар будет платить Начо 10 млн евро в год.

Начо Фернандес является воспитанником мадридского «Реала», в системе которого он находился с 2001 года. За первую команду «сливочных» защитник дебютировал в 2011 году и с тех пор провел 364 матча, в которых забил 16 мячей и сделал 10 голевых передач.

В минувшем сезоне Начо и Лука Модрич стали самыми титулованными игроками в истории «Реала», выиграв в общей сложности 26 титулов. Среди них шесть побед в Лиге чемпионов, четыре чемпионских титула в Ла Лиге и два триумфа в Кубке Испании.

Главным тренером «Аль-Кадисии» является легенда мадридского «Реала» Мичел, выступавший за клуб с 1982 по 1996 год. Также за команду выступают два испанца: бывший вратарь «Эвертона» Хоэль Роблес и экс-защитник «Вильярреала» Альваро Гонзалес.

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