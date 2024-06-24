Начо подписал двухлетний контракт с саудовской «Аль-Кадисией»

34-летний защитник подписал двухлетний контракт с чемпионом первого саудовского дивизиона «Аль-Кадисией». Клуб из города Эль-Хубар будет платить Начо 10 млн евро в год.

Начо Фернандес является воспитанником мадридского «Реала», в системе которого он находился с 2001 года. За первую команду «сливочных» защитник дебютировал в 2011 году и с тех пор провел 364 матча, в которых забил 16 мячей и сделал 10 голевых передач.

В минувшем сезоне Начо и Лука Модрич стали самыми титулованными игроками в истории «Реала», выиграв в общей сложности 26 титулов. Среди них шесть побед в Лиге чемпионов, четыре чемпионских титула в Ла Лиге и два триумфа в Кубке Испании.