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15:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Кучаев: Пример Кузяева показывает — уехать никогда не поздно

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев высказался о переезде российских игроков в зарубежные чемпионаты.

ГаврЧемпионат Франции: таблица и календарь
Источник: http://www.hac-foot.com/

«Мне кажется, не существует идеального возраста для перехода в другой чемпионат. Каждый человек и случай индивидуален. Пример того же Кузяева показывает, что при желании уехать никогда не поздно», — приводит слова Кучаева «Чемпионат».

«Вообще в команде не обсуждаем вопрос перехода из РПЛ. Разговоров типа: “А вот я бы поехал в Европу” — никто не заводит. Разговариваем больше о житейских делах: кто как отпуск проводит, что делает, у кого что интересное. Иногда встречаемся — с женами, девушками. Но сейчас у меня с этим сложнее: ребенок, сборы, другой город», — добавил Константин.

Летом 2023 года 30-летний полузащитник сборной России Далер Кузяев ушел из «Зенита» в «Гавр». Далер провел 30 матчей в Лиге 1 и забил два мяча. «Гавр» успешно выполнил задачу сохранить прописку в элитном дивизионе.

26-летний бывший полузащитник ЦСКА Константин Кучаев летом 2024 года подписал контракт с «Ростовом». С 2015 года Кучаев играл в системе ЦСКА. Первую половину 2022 года он провел в аренде в «Рубине». В начале 2024-го хавбек ушел из ЦСКА и заключил контракт с «Пари НН», в составе которого отыграл 11 матчей и сделал 1 ассист.

В активе Константина один матч в составе сборной России — в 2020 году против команды Молдовы.

Константин Кучаев женат на фигуристке Елене Радионовой. Спортсменка завершила карьеру в 2020 году. Елена является бронзовым призером чемпионата мира (2015), двукратным серебряным призером чемпионата Европы (2015, 2016), чемпионкой России (2015) и первой в истории двукратной чемпионкой мира среди юниорок (2013, 2014). В июне у пары родился ребенок — девочку назвали Викторией.

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