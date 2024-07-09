СМИ: Диогу Кошта может заменить Андрея Лунина в «Реале»

По информации источника, в ближайшее время агент Лунина Жорже Мендеш встретится с представителями мадридского «Реала». 25-летний голкипер не исключает возможность ухода из команды, так как в клубе его видят в роли второго вратаря. Мендеш планирует предложить «Реалу» нескольких кандидатов на замену Лунину, одним из них может стать Кошта.

Ранее в СМИ писали, что Лунин хочет покинуть команду, такое решение он принял после финального матча Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (2:0), где он остался на скамейке запасных, а место в воротах занял бельгиец Тибо Куртуа.

Лунин перешел в «Реал» в 2018 году из луганской «Зари» за 8,5 млн евро. В этом сезоне 25-летний украинец провел за мадридцев 31 матч (12 — на ноль), в которых пропустил 32 мяча.

Также Андрей Лунин выступал на Евро-2024 в составе сборной Украины. Он сыграл весь матч первого тура группового этапа турнира против команды Румынии (0:3) и пропустил три гола. Следующие две встречи Лунин провел на скамейке запасных. Украинцы не вышли из группы, заняв последнее место.

24-летний Кошта выступает за «Порту» с 2019 года. В составе команды голкипер провел 154 встречи и 64 раза сыграл «на ноль». В матче ⅛ финала Евро-2024 между сборными Португалии и Словении (0:0, 3:0 пен.) Кошта отразил три послематчевых 11-метровых удара. Он стал первым голкипером в истории Евро, отразившим все три пенальти в серии.