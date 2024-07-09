Баджо заплакал после оваций от фанатов на матче легенд Серии А

57-летний Баджо был специально приглашен на матч легенд Серии А 90-х — 2000-х годов, участниками которого также были символ миланского «Интера» Хавьер Дзанетти и выступавший за «Милан» Андрей Шевченко.

После матча болельщики аплодировали Баджо, чем растрогали его до слез.

Ранее банда вооруженных преступников ворвалась в дом Баджо. Нападение на дом футболиста в Альтавилла-Вичентина произошло вечером, 20 июня. Семья в это время смотрела матч Евро-2024 между сборными Италии и Испании (0:1).

Злоумышленники заперли Баджо и его родных в одной из комнат и продержали их там около часа. 57-летний футболист попытался оказать сопротивление нападавшим, но получил удар пистолетом по голове. В результате чего, у него открылось сильное кровотечение. Грабители перевернули весь дом, похитив часы, драгоценности и деньги.

Роберто Баджо стал обладателем награды «Золотой мяч» в 1993 году. В составе «Ювентуса» он выиграл Кубок УЕФА, чемпионат и Кубок Италии. В составе сборной Италии футболист завоевал серебро и бронзу на чемпионатах мира в 1994 году и в 1990 году соответственно.