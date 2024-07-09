Индзаги станет самым высокооплачиваемым тренером Серии А

Как сообщает Романо, соглашение с Индзаги рассчитано до июня 2026 года. Зарплата 48-летнего специалиста составит 6,5 млн евро за сезон. Кроме того есть специальный бонус в размере 2 млн евро, если «Интер» вновь выиграет чемпионат Италии под руководством тренера.

По этому показателю Индзаги обойдет нового главного тренера «Наполи» Антонио Конте, который получает 6 млн евро за сезон плюс бонусы, и станет самым высокооплачиваемым специалистом в Серии А.

«Интер» планирует официально объявить о продлении контракта с Индзаги 12 июля на пресс-конференции перед стартом нового сезона.

Симоне Индзаги возглавил «Интер» в 2021 году, сменив на посту Конте. В минувшем сезоне «Интер» в 20-й раз стал чемпионом Италии и опередил по количеству титулов «Милан» (19 побед). Рекордсменом является «Ювентус», становившийся чемпионом 36 раз.

Индзаги впервые стал чемпионом Италии в качестве тренера. Ранее он привел «Интер» к двум победам в Кубке Италии (2022, 2023) и трем — в Суперкубке страны (2021, 2022, 2023). Также «Интер» вышел в финал Лиги чемпионов в сезоне-2022/23, где уступил «Манчестер Сити» со счетом 0:1.