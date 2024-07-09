Мойзе Кин перешел из «Ювентуса» в «Фиорентину»

«Фиорентина» на официальном сайте объявила о переходе форварда «Ювентуса» Мойзе Кина.

Сообщается, что за продажу 24-летнего игрока туринцы получат 13 миллионов евро. Еще 5 миллионов могут быть выплачены в виде бонусов.

В прошлом сезоне Мойзе провел 20 матчей за «Ювентус», не отметившись результативными действиями.