Мойзе Кин перешел из «Ювентуса» в «Фиорентину»
24-летний нападающий продолжит карьеру в клубе из Флоренции.
Ювентус
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24-летний нападающий продолжит карьеру в клубе из Флоренции.
«Фиорентина» на официальном сайте объявила о переходе форварда «Ювентуса» Мойзе Кина.
Сообщается, что за продажу 24-летнего игрока туринцы получат 13 миллионов евро. Еще 5 миллионов могут быть выплачены в виде бонусов.
В прошлом сезоне Мойзе провел 20 матчей за «Ювентус», не отметившись результативными действиями.
Мойзе Кин — воспитанник «Ювентуса». Также форвард выступал за «Верону», «Эвертон» и «ПСЖ». В активе Кина 15 матчей и 4 забитых мяча за сборную Италии.