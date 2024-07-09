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16:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Мойзе Кин перешел из «Ювентуса» в «Фиорентину»

24-летний нападающий продолжит карьеру в клубе из Флоренции.

Ювентус
ФиорентинаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: ФК "Фиорентина"

«Фиорентина» на официальном сайте объявила о переходе форварда «Ювентуса» Мойзе Кина.

Сообщается, что за продажу 24-летнего игрока туринцы получат 13 миллионов евро. Еще 5 миллионов могут быть выплачены в виде бонусов.

В прошлом сезоне Мойзе провел 20 матчей за «Ювентус», не отметившись результативными действиями.

Мойзе Кин — воспитанник «Ювентуса». Также форвард выступал за «Верону», «Эвертон» и «ПСЖ». В активе Кина 15 матчей и 4 забитых мяча за сборную Италии.

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