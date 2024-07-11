Сын Зинедина Зидана Тео стал игроком «Кордовы»

22-летний футболист является воспитанником мадридского «Реала». В минувшем сезоне он провел 37 матчей в третьем испанском дивизионе, забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.

«С приходом Тео “Кордова” укрепляет свою приверженность к приобретению молодых талантов, которые будут способствовать созданию активов и построению конкурентоспособной команды, стремящейся к достижению своих целей. Приход Тео Зидана не только повышает качество команды, но и подчеркивает стремление к дальнейшему росту», — говорится в заявлении испанского клуба.

По итогам минувшего сезона «Кордова» завоевала повышение во второй по силе дивизион Испании — Сегунду.

Тео Зидан — один из четырех сыновей экс-футболиста и бывшего тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана. У Тео есть старшие братья Энцо и Лука, а также младший брат Эльяс.