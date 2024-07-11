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12:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Сын Зинедина Зидана Тео стал игроком «Кордовы»

Французский полузащитник Тео Зидан перешел в «Кордову» на правах свободного агента, сообщает пресс-служба клуба.

КордоваЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

22-летний футболист является воспитанником мадридского «Реала». В минувшем сезоне он провел 37 матчей в третьем испанском дивизионе, забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.

«С приходом Тео “Кордова” укрепляет свою приверженность к приобретению молодых талантов, которые будут способствовать созданию активов и построению конкурентоспособной команды, стремящейся к достижению своих целей. Приход Тео Зидана не только повышает качество команды, но и подчеркивает стремление к дальнейшему росту», — говорится в заявлении испанского клуба.

По итогам минувшего сезона «Кордова» завоевала повышение во второй по силе дивизион Испании — Сегунду.

Тео Зидан — один из четырех сыновей экс-футболиста и бывшего тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана. У Тео есть старшие братья Энцо и Лука, а также младший брат Эльяс.


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