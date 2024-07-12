«Романов я не читаю». Агент Миранчука — об инсайдах Фабрицио Романо

Ранее авторитетный журналист Фабрицио Романо сообщил, что спортивный директор клуба МЛС прилетел в Италию для согласования трансфера российского футболиста.
«Он написал, что спортдиректор “Атланты” уже прилетел в Бергамо? Я не работаю в билетных кассах, поэтому не могу подтвердить эту информацию. Романо написал, что сделка может составить 15 млн евро? Скажу литературным языком — никаких романов я не читаю», — сказал Шпинев.
Также Шпинев сообщил, что 9 июля Миранчук вернулся в расположение «Аталанты» и начал подготовку к старту нового сезона.
Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года из «Локомотива» за 14,5 млн евро. За команду из Бергамо он провел 98 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал 19 голевых передач. Действующий контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до лета 2026 года.