«Романов я не читаю». Агент Миранчука — об инсайдах Фабрицио Романо

Ранее авторитетный журналист Фабрицио Романо сообщил, что спортивный директор клуба МЛС прилетел в Италию для согласования трансфера российского футболиста.

«Он написал, что спортдиректор “Атланты” уже прилетел в Бергамо? Я не работаю в билетных кассах, поэтому не могу подтвердить эту информацию. Романо написал, что сделка может составить 15 млн евро? Скажу литературным языком — никаких романов я не читаю», — сказал Шпинев.

Также Шпинев сообщил, что 9 июля Миранчук вернулся в расположение «Аталанты» и начал подготовку к старту нового сезона.