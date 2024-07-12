Источник: «Атланта» и «Аталанта» согласовали переход Миранчука

По информации источника, 28-летний россиянин пока не принял решение о переезде в МЛС и взял паузу на то, чтобы обдумать этот вариант продолжения карьеры. Переход в «Атланту» теперь полностью зависит от решения Миранчука.

Ранее сообщалось, что американский клуб предложил за Миранчука 11 млн евро, а самому россиянину — четырехлетний контракт с зарплатой около 3 млн евро в год.

Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года из «Локомотива» за 14,5 млн евро. За команду из Бергамо он провел 98 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал 19 голевых передач. Действующий контракт россиянина с «Аталантой» рассчитан до лета 2026 года.

Рыночная стоимость Миранчука по версии Transfermarkt составляет 10 млн евро. В случае перехода полузащитник сборной России станет самым дорогим игроком в составе американского клуба.