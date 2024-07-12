Тен Хаг объяснил, зачем позвал ван Нистелроя в тренерский штаб
11 июля известный в прошлом нападающий Рууд ван Нистелрой стал ассистентом главного тренера «Манчестер Юнайтед».
11 июля известный в прошлом нападающий Рууд ван Нистелрой стал ассистентом главного тренера «Манчестер Юнайтед».
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг аргументировал свой выбор помощника.
«Во-первых, его характер завел его так далеко, и это пример для всех здесь. Конечно, он также привнесет в себя немного ДНК “Манчестер Юнайтед”, но его характер помогает прогрессировать, что он уже показал как тренер. У него очень интересный профиль, он очень амбициозный, у него есть навыки и большой опыт. Он ассистировал в сборной Нидерландов, в ПСВ он работал с командой до 19 лет в качестве тренера, он работал с командой до 21 года. Потом он был тренером основной команды. Столько опыта, но очень молодой, очень амбициозный, очень целеустремленный. Своими навыками и интеллектом он поможет всем игрокам и команде», — приводит слова тен Хага The Mirror.
Ван Нистелрой выступал за «МЮ» с 2001 по 2006 год. Последним местом работы ван Нистелроя был ПСВ, который он возглавлял в сезоне-2022/23. Вместе с ним в штаб тен Хага также вошел бывший главный тренер «Гоу Эхед Иглз» Рене Хаке. Оба специалиста подписали с клубом контракт до лета 2026 года.
В минувшем сезоне «МЮ» занял 8-е место в чемпионате Англии — худший результат команды за историю выступлений в Премьер-лиге. При этом подопечные Эрика тен Хага стали обладателями Кубка Англии — в финале со счетом 2:1 были обыграны принципиальные соперники из «Манчестер Сити».