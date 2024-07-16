Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:30
Балкани
УЭ Санта-Колома
Футбол. Еврокубки
19:00
Линколн
Хамрун Спартанс
Футбол. Еврокубки
19:00
ХИК
Паневежис
Футбол. Еврокубки
19:00
Пюник
Динамо Мн
Футбол. Еврокубки
20:00
Целе
Флора
Футбол. Еврокубки
20:30
Стяуа
Виртус
Футбол. Еврокубки
22:00
Дечич
ТНС
Футбол. Еврокубки
22:00
Шэмрок Роверс
Викингур Р
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
26.05
Севилья
Барселона
26.05
Сельта
Валенсия
26.05
Лас-Пальмас
Алавес
26.05
Хетафе
Мальорка
25.05
Реал
Бетис
25.05
Райо Вальекано
Атлетик
25.05
Альмерия
Кадис
25.05
Реал Сосьедад
Атлетико
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
15:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Мбаппе: Много лет мечтал играть за «Реал». Сегодня мечта сбылась

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о переходе в испанский клуб.

Реал
ПСЖЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

Сегодня, 16 июля, на «Сантьяго Бернабеу» прошла презентация нападающего в качестве игрока мадридского «Реала». Ранее состоялась торжественная церемония подписания контракта в пресс-центре стадиона. Мбаппе подписал трудовое соглашение до июня 2029 года. Президент клуба Флорентино Перес вручил 25-летнему нападающему игровую футболку с девятым номером.

Источник: ФК "Реал Мадрид"

«Невероятные ощущения находиться здесь. Я на протяжении многих лет мечтал играть за “Реал”. Сегодня эта мечта сбылась. Я счастлив и хотел бы поблагодарить президента Флорентино Переса, который оказал мне теплый прием с первого дня. Было много неожиданных поворотов, но вот я здесь. Хотел бы поблагодарить всех людей, которые помогли мне попасть сюда. Теперь я игрок “Реала”. Для меня это очень многое значит. Вижу, как счастлива моя семья, как плачет моя мама. Это невероятный день для меня. С самого детства я хотел быть здесь. Теперь у меня есть еще одна мечта — оправдать историю этого лучшего в мире клуба. Я собираюсь отдать все для этого», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Мбаппе перешел в «Реал» из «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента. За семь лет в парижском клубе он провел 308 матчей, в которых забил 256 мячей и сделал 108 голевых передач.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь