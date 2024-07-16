Мбаппе: Много лет мечтал играть за «Реал». Сегодня мечта сбылась

«Невероятные ощущения находиться здесь. Я на протяжении многих лет мечтал играть за “Реал”. Сегодня эта мечта сбылась. Я счастлив и хотел бы поблагодарить президента Флорентино Переса, который оказал мне теплый прием с первого дня. Было много неожиданных поворотов, но вот я здесь. Хотел бы поблагодарить всех людей, которые помогли мне попасть сюда. Теперь я игрок “Реала”. Для меня это очень многое значит. Вижу, как счастлива моя семья, как плачет моя мама. Это невероятный день для меня. С самого детства я хотел быть здесь. Теперь у меня есть еще одна мечта — оправдать историю этого лучшего в мире клуба. Я собираюсь отдать все для этого», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.