Мбаппе: Много лет мечтал играть за «Реал». Сегодня мечта сбылась
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о переходе в испанский клуб.
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о переходе в испанский клуб.
Сегодня, 16 июля, на «Сантьяго Бернабеу» прошла презентация нападающего в качестве игрока мадридского «Реала». Ранее состоялась торжественная церемония подписания контракта в пресс-центре стадиона. Мбаппе подписал трудовое соглашение до июня 2029 года. Президент клуба Флорентино Перес вручил 25-летнему нападающему игровую футболку с девятым номером.
«Невероятные ощущения находиться здесь. Я на протяжении многих лет мечтал играть за “Реал”. Сегодня эта мечта сбылась. Я счастлив и хотел бы поблагодарить президента Флорентино Переса, который оказал мне теплый прием с первого дня. Было много неожиданных поворотов, но вот я здесь. Хотел бы поблагодарить всех людей, которые помогли мне попасть сюда. Теперь я игрок “Реала”. Для меня это очень многое значит. Вижу, как счастлива моя семья, как плачет моя мама. Это невероятный день для меня. С самого детства я хотел быть здесь. Теперь у меня есть еще одна мечта — оправдать историю этого лучшего в мире клуба. Я собираюсь отдать все для этого», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.
Мбаппе перешел в «Реал» из «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента. За семь лет в парижском клубе он провел 308 матчей, в которых забил 256 мячей и сделал 108 голевых передач.