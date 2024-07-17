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11:15 (мск), источник: Sportmail.ru

«Бавария» представила новую гостевую форму: видео

Мюнхенская «Бавария» представила гостевую форму на сезон-2024/25.

Бавария
Источник: Соцсети

Комплект разработан компанией Adidas и выполнен в черном цвете с бирюзовыми элементами.

В новом игровом комплекте футболисты «Баварии» сыграют 3 августа в матче против «Тоттенхэма» в рамках предсезонного турнира Audi Summer Tour.

В прошлом сезоне «Бавария» впервые за 12 лет осталась без трофеев. Мюнхенцы заняли второе место в Бундеслиге, уступили в Суперкубке и финале Кубка Германии, а также вылетели в полуфинале Лиги чемпионов.

В сезоне-2024/25 «Баварией» будет руководить 38-летний бельгиец Венсан Компани.

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