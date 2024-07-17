«Реал» вернул статус самого дорогого футбольного бренда

«Возвращение “Реала” на вершину рейтинга подтверждает простой вывод: этот клуб действительно лучший в своем деле. Помимо исключительных успехов на футбольном поле, коммерческая деятельность клуба постоянно приносит значительные доходы и укрепляет влияние его глобального бренда. Таким образом, “Реал Мадрид” укрепил свои позиции в качестве самого сильного футбольного бренда в мире. Отмечая такие атрибуты, как огромная фанатская база, богатое наследие и звездный состав, мировые поклонники спорта и спонсоры не могут отрицать огромную финансовую мощь, которой продолжает обладать этот клуб», — сказал Хьюго Хенсли, руководитель отдела спортивных услуг Brand Finance.