«Реал» вернул статус самого дорогого футбольного бренда
Мадридский «Реал» вновь занял первое место в списке самых дорогих футбольных брендов по версии британской консалтинговой компании Brand Finance.
Мадридский «Реал» вновь занял первое место в списке самых дорогих футбольных брендов по версии британской консалтинговой компании Brand Finance.
В обновленной версии рейтинга, испанский клуб оценивается в €1,7 млрд. «Реал». сместил с первого места рейтинга английский «Манчестер Сити», который оценивается в €1,6 млрд. Тройку самых дорогих футбольных брендов замыкает «Барселона» (€1,5 млрд).
«Возвращение “Реала” на вершину рейтинга подтверждает простой вывод: этот клуб действительно лучший в своем деле. Помимо исключительных успехов на футбольном поле, коммерческая деятельность клуба постоянно приносит значительные доходы и укрепляет влияние его глобального бренда. Таким образом, “Реал Мадрид” укрепил свои позиции в качестве самого сильного футбольного бренда в мире. Отмечая такие атрибуты, как огромная фанатская база, богатое наследие и звездный состав, мировые поклонники спорта и спонсоры не могут отрицать огромную финансовую мощь, которой продолжает обладать этот клуб», — сказал Хьюго Хенсли, руководитель отдела спортивных услуг Brand Finance.
Четвертое и пятое места с показателем €1,4 млрд занимают английские «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Самый большой рост стоимости бренда продемонстрировал леверкузенский «Байер». Его цена возросла на 72% по сравнению с предыдущим годом и составила €333,6 млн.