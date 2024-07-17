Мадридский «Реал» продлил контракт с Лукой Модричем

Источник: REALMADRID.COM

Трудовое соглашение 38-летнего футболиста рассчитано до 30 июня 2025 года.

Модрич перешел в «Реал» в 2012 году. В составе «сливочных» он завоевал 26 трофеев. Лука Модрич шесть раз выиграл Лигу чемпионов, по пять раз футболист выиграл клубный чемпионат мира и стал обладателем Суперкубка Испании. Четырежды он стал чемпионом Испании и завоевал Суперкубок УЕФА. Дважды Модрич поднимал над головой Кубок Испании.

Лука Модрич повторил рекорд Лиги чемпионов по числу трофеев. Ранее самым титулованным игроком в истории самого престижного европейского клубного турнира был испанский полузащитник Франсиско Хенто, шесть раз выигравший турнир вместе с «Реалом» (1956−1960, 1966).

На индивидуальном уровне Модрич выиграл в 2018 году «Золотой мяч», награду лучшему игроку года по версии ФИФА и был признан игроком года по версии УЕФА.

Ранее «Реал» вновь занял первое место в списке самых дорогих футбольных брендов по версии британской консалтинговой компании Brand Finance. В обновленной версии рейтинга, испанский клуб оценивается в €1,7 млрд. «Реал» сместил с первого места рейтинга английский «Манчестер Сити», который оценивается в €1,6 млрд.