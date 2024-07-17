«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вышел в четвертьфинал Кубка Китая

В серии пенальти была сильнее команда российского тренера Леонида Слуцкого — 5:4. Победный удар реализовал форвард Сефас Малеле. Соперник «Шанхай Шэньхуа» в ¼ финала Кубка определится после жеребьевки.

27 декабря прошлого года «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера команды. Предыдущим клубом 53-летнего специалиста был казанский «Рубин», который он возглавлял с 2019-го по 2022 год. Помимо этого, Слуцкий ранее занимал пост главного тренера сборной России; на протяжении карьеры возглавлял «Уралан», «Москву», ЦСКА, «Крылья Советов», «Халл Сити» и «Витесс».