41-летний Пепе Рейна перешел в команду Фабрегаса в Серии А
Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании подписал контракт с итальянским «Комо».
Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании подписал контракт с итальянским «Комо».
41-летний голкипер Пепе Рейна будет выступать за новую команду до июня 2025 года.
«Комо» возглавляет бывший партнер Рейны по национальной команде — Сеск Фабрегас, под руководством которого клуб занял второе место в Серии Б и вышел в элитный дивизион Италии.
Недавно состав «Комо» пополнил чемпион Европы в составе сборной Италии Андреа Белотти.
Ранее Рейна играл за «Барселону», «Вильярреал», «Ливерпуль», «Наполи», «Баварию», «Барселона», «Милан», «Астон Виллу» и «Лацио». В составе «Ливерпуля» Пепе Рейна трижды признавался лучшим вратарем Английской Премьер-лиги. Он стал первым в истории вратарем, который поучаствовал в матчах чемпионатов Испании, Англии, Италии и Германии.
Вратарь выступал за национальную сборную Испании, в составе которой провел 38 матчей и стал чемпионом мира и дважды чемпионом Европы.