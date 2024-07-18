Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:30
Лапи
Висла Кр
Футбол. Еврокубки
18:00
Тобол Кс
Ружомберок
Футбол. Еврокубки
18:00
Урарту
Калев Т
Футбол. Еврокубки
18:00
КуПС
ЮНА Штрассен
Футбол. Еврокубки
19:00
Пафос
Эльфсборг
Футбол. Еврокубки
19:00
Зиря
Шериф
Футбол. Еврокубки
19:00
Интер Э
Вележ
Футбол. Еврокубки
19:00
Милсами
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Еврокубки
19:00
Левадия
Шяуляй
Футбол. Еврокубки
19:00
Влазния
Валюр
Футбол. Еврокубки
19:00
Сент-Джозефс
Шелбурн
Футбол. Еврокубки
19:00
Жальгирис В
ВПС
Футбол. Еврокубки
19:30
Пайде
Бала Таун
Футбол. Еврокубки
20:00
Дюделанж
Атлетик Э
Футбол. Еврокубки
20:00
Марсакслокк
Партизани
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо Тб
Морнар
Футбол. Еврокубки
20:30
Ислочь
Ла Фиорита
Футбол. Еврокубки
20:30
Конна'с Куэй
Браво
Футбол. Еврокубки
21:00
Корвинул
Пакш
Футбол. Еврокубки
21:00
Тирана
Торпедо Кт
Футбол. Еврокубки
21:00
Викингур Л
Лиепая
Футбол. Еврокубки
21:00
Шкендия
Ноа
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
Ботев Пл
Футбол. Еврокубки
21:45
Тре Пенне
Флориана
Футбол. Еврокубки
21:45
Дерри Сити
Мэгпайс
Футбол. Еврокубки
21:45
Линфилд
Стьярнан
Футбол. Еврокубки
22:00
Будучност
Малишево
Футбол. Еврокубки
22:00
Сараево
Актобе
Футбол. Еврокубки
22:15
Брейдаблик
Тиквеш
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
2.06
Аталанта
Фиорентина
26.05
Фрозиноне
Удинезе
26.05
Верона
Интер
26.05
Лацио
Сассуоло
26.05
Эмполи
Рома
26.05
Аталанта
Торино
26.05
Наполи
Лечче
25.05
Милан
Салернитана
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
14:12 (мск), источник: Sportmail.ru

41-летний Пепе Рейна перешел в команду Фабрегаса в Серии А

Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании подписал контракт с итальянским «Комо».

Чемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: AP 2023

41-летний голкипер Пепе Рейна будет выступать за новую команду до июня 2025 года.

«Комо» возглавляет бывший партнер Рейны по национальной команде — Сеск Фабрегас, под руководством которого клуб занял второе место в Серии Б и вышел в элитный дивизион Италии.

Недавно состав «Комо» пополнил чемпион Европы в составе сборной Италии Андреа Белотти.

Ранее Рейна играл за «Барселону», «Вильярреал», «Ливерпуль», «Наполи», «Баварию», «Барселона», «Милан», «Астон Виллу» и «Лацио». В составе «Ливерпуля» Пепе Рейна трижды признавался лучшим вратарем Английской Премьер-лиги. Он стал первым в истории вратарем, который поучаствовал в матчах чемпионатов Испании, Англии, Италии и Германии.

Вратарь выступал за национальную сборную Испании, в составе которой провел 38 матчей и стал чемпионом мира и дважды чемпионом Европы.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь