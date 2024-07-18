41-летний Пепе Рейна перешел в команду Фабрегаса в Серии А

41-летний голкипер Пепе Рейна будет выступать за новую команду до июня 2025 года.

«Комо» возглавляет бывший партнер Рейны по национальной команде — Сеск Фабрегас, под руководством которого клуб занял второе место в Серии Б и вышел в элитный дивизион Италии.

Недавно состав «Комо» пополнил чемпион Европы в составе сборной Италии Андреа Белотти.

Ранее Рейна играл за «Барселону», «Вильярреал», «Ливерпуль», «Наполи», «Баварию», «Барселона», «Милан», «Астон Виллу» и «Лацио». В составе «Ливерпуля» Пепе Рейна трижды признавался лучшим вратарем Английской Премьер-лиги. Он стал первым в истории вратарем, который поучаствовал в матчах чемпионатов Испании, Англии, Италии и Германии.