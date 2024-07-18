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14:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Сын Златана Ибрагимовича подписал контракт с «Миланом»

17-летний Максимилиан выступает на позиции левого вингера.

МиланЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: AC Milan/AC Milan via Getty Images

Как сообщает пресс-служба клуба, Максимилиан Ибрагимович подписал контракт с итальянским футбольным клубом «Милан».

17-летний футболист продолжит выступать за молодежную команду клуба. Максимилиан перешел в структуру итальянского клуба в 2022 году из шведского «Хаммарбю». Всего за молодежные команды «Милана» игрок провел 42 матча в разных турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Златан Ибрагимович занимает пост советника руководства клуба. За «Милан» Златан играл с 2010 по 2012 год, а также с 2020 по 2023 год. В июле 2023 шведский нападающий объявил о завершении карьеры.

Помимо россонери, на протяжении своей карьеры Златан Ибрагимович выступал за такие клубы как «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

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