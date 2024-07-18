Сын Златана Ибрагимовича подписал контракт с «Миланом»

Источник: AC Milan/AC Milan via Getty Images

Как сообщает пресс-служба клуба, Максимилиан Ибрагимович подписал контракт с итальянским футбольным клубом «Милан».

17-летний футболист продолжит выступать за молодежную команду клуба. Максимилиан перешел в структуру итальянского клуба в 2022 году из шведского «Хаммарбю». Всего за молодежные команды «Милана» игрок провел 42 матча в разных турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Златан Ибрагимович занимает пост советника руководства клуба. За «Милан» Златан играл с 2010 по 2012 год, а также с 2020 по 2023 год. В июле 2023 шведский нападающий объявил о завершении карьеры.