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16:31 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ювентус» объявил об уходе вице-чемпиона мира Адриана Рабьо

Полузащитник Адриен Рабьо покидает «Ювентус» после пяти лет выступлений за туринский клуб. Об этом сообщает пресс-служба «бьянконери».

ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Срок действия контракт 29-летнего француза с «Ювентусом» истек 30 июня. Туринский клуб предложил Рабьо контракт с зарплатой 7,5 млн евро в год, однако вице-чемпион мира не дал никакого ответа на это предложение.

Рабьо перешел в «Ювентус» летом 2019 года из «Пари Сен-Жермен». Вместе с туринцами полузащитник выиграл Серию А (2020) и дважды завоевал Кубок Италии (2021, 2024). Всего на его счету Рабьо 212 проведенных матчей за «Ювентус», в которых он забил 22 гола и сделал 15 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Рабьо вызывает интерес у целого ряда европейских топ-клубов, а самого игрока привлекает возможность переезда в АПЛ. Среди претендентов на полузащитника сборной Франции значатся «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл», а также «Милан» и «Наполи».

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