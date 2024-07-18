«Боруссия» объявила о переходе нападающего «Штутгарта» Гирасси

«Интерес ко мне со стороны “Боруссии”, это что-то особенное. Каждый ребенок в мире, который интересуется футболом, знает этот клуб, знает черно-желтые футболки, знает “желтую стену”. Я очень рад переходу и новым партнерам по команде. Хочу сказать: я приехал сюда за титулами. Это моя мотивация. В прошлом сезоне “Боруссия” показала, на что способна, дойдя до финала Лиги чемпионов», — приводит слова Гирасси пресс-служба «Боруссии».