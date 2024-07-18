«Боруссия» объявила о переходе нападающего «Штутгарта» Гирасси
28-летний нападающий сборной Гвинеи в минувшем сезоне Бундеслиги забил 28 мячей.
28-летний нападающий сборной Гвинеи в минувшем сезоне Бундеслиги забил 28 мячей.
Дортмундская «Боруссия» на официальном сайте объявила о переходе нападающего «Штутгарта» Серу Гирасси.
Контракт с нападающим подписан до лета 2028 года. Сумма трансфера составила 17,5 миллиона евро по данным портала Transfermarkt.
«Интерес ко мне со стороны “Боруссии”, это что-то особенное. Каждый ребенок в мире, который интересуется футболом, знает этот клуб, знает черно-желтые футболки, знает “желтую стену”. Я очень рад переходу и новым партнерам по команде. Хочу сказать: я приехал сюда за титулами. Это моя мотивация. В прошлом сезоне “Боруссия” показала, на что способна, дойдя до финала Лиги чемпионов», — приводит слова Гирасси пресс-служба «Боруссии».
Гирасси выступал за «Штутгарт» с осени 2022 года. В минувшем сезоне «Штутгарт» занял второе место в чемпионате Германии, уступив только леверкузенскому «Байеру».
Ранее «Боруссия» приобрела другого игрока «Штутгарта» — центрального защитника Вальдемара Антона.