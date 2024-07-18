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18:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Семин: Миранчук не губит карьеру, он будет играть против Месси

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о возможном переходе Алексея Миранчука в клуб MLS «Атланта Юнайтед».

Аталанта
Источник: РИА "Новости"

— Не губит ли Алексей карьеру раньше времени?

— Месси тоже переехал в Штаты. А он губит свою карьеру? Вот и с Миранчуком также. Будет играть против Месси и других звезд.

— Может быть, Миранчуку лучше вернуться в Россию и играть за «Зенит», чем ехать в США?

— Это его мнение и выбор. Другой момент: у него контракт с «Аталантой», она определяет, куда и за какие деньги он должен переходить. Потому он не совсем свободен в принятии решений. Это профессиональная деятельность.

— Все ли получится у Миранчука в Америке?

— Почему бы и нет? Хороший футбол, большое количество сильных футболистов. Эта лига для него. Опять же, много южноамериканцев, много комбинационной игры — этот чемпионат ему подойдет, — приводит слова Семина «Спорт день за днем».

Ранее стало известно, что Алексей Миранчук может перейти из «Аталанты» в «Атланту Юнайтед». В СМИ писали, что 28-летнему футболисту предлагают контракт по схеме «4+1» с зарплатой в €3 млн за сезон.

Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года из «Локомотива» за €14,5 млн. За итальянский клуб он провел 98 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал 19 голевых передач. Действующий контракт россиянина с «Аталантой» рассчитан до лета 2026 года.

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