В Венесуэле отменили гол из-за косой линии офсайда: видео
«Пуэрто Кабельо» дома сыграл вничью с «Португесой» (0:0) в матче второго тура чемпионата Венесуэлы по футболу.
«Пуэрто Кабельо» дома сыграл вничью с «Португесой» (0:0) в матче второго тура чемпионата Венесуэлы по футболу.
Единственный мяч на 87-й минуте забил нападающий «Португесы» Дарлон Родригес. Гол был отменен из-за офсайда, о котором сигнализировал помощник судьи, сидевший на VAR. После этого в телетрансляции была показана бесконечная косая линия офсайда, которая не была параллельна линиям разметки на поле.
Главный судья матча оставил свое решение в силе и гол Родригеса был отменен, хотя очевидно, что он не находился в офсайде из-за положения защитника на левом краю штрафной площади.
Видео эпизода завирусилось в сети, вызвав недоумение футбольных болельщиков.