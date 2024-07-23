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10:50 (мск), источник: Sportmail.ru

В Венесуэле отменили гол из-за косой линии офсайда: видео

«Пуэрто Кабельо» дома сыграл вничью с «Португесой» (0:0) в матче второго тура чемпионата Венесуэлы по футболу.

Единственный мяч на 87-й минуте забил нападающий «Португесы» Дарлон Родригес. Гол был отменен из-за офсайда, о котором сигнализировал помощник судьи, сидевший на VAR. После этого в телетрансляции была показана бесконечная косая линия офсайда, которая не была параллельна линиям разметки на поле.

Главный судья матча оставил свое решение в силе и гол Родригеса был отменен, хотя очевидно, что он не находился в офсайде из-за положения защитника на левом краю штрафной площади.

Видео эпизода завирусилось в сети, вызвав недоумение футбольных болельщиков.

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