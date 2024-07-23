В Венесуэле отменили гол из-за косой линии офсайда: видео

Единственный мяч на 87-й минуте забил нападающий «Португесы» Дарлон Родригес. Гол был отменен из-за офсайда, о котором сигнализировал помощник судьи, сидевший на VAR. После этого в телетрансляции была показана бесконечная косая линия офсайда, которая не была параллельна линиям разметки на поле.