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13:47 (мск), источник: Спорт Mail

«Интер» показал новой форму со второй звездой: видео

Миланский «Интер» представил домашнюю форму на сезон-2024/25.

Интер

Комплект выполнен в традиционной для клуба черно-синей расцветке. Золотая эмблема клуба расположена по центру. Впервые над ней будет вышита вторая звезда — в честь 20-го чемпионства клуба, которое было завоевано в прошлом сезоне.

«Новая футболка отсылает к славному прошлому клуба, но, прежде всего, представляет его будущие амбиции. Сочетание традиций и инноваций, которое является частью ДНК “Интера”, а также города Милана, — это именно то, что новая футболка стремится представить. Классические полосы сочетаются с современной и динамичной интерпретацией, характеризующей как футболку, так и шорты», — сказано в пресс-релизе.

«Интер» стал вторым клубом в Италии после «Ювентуса», который сумел завоевать право нанести вторую звезду над эмблемой клуба. В настоящее время в Серии А за каждые 10 чемпионств можно нанести на клубную эмблему одну звезду. В одном чемпионстве от завоевания второй звезды находится «Милан». Остальные итальянские клубы не добились необходимого количества чемпионств для нанесения на логотип хотя бы одной звезды.

В новой форме «Интер» сможет сыграть в товарищеском матче против «Лас-Пальмаса», который пройдет в субботу, 27 июля. Новый сезон «нерадзурри» откроют 17 августа выездным матчем против «Дженоа».

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