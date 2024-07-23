«Интер» показал новой форму со второй звездой: видео

Комплект выполнен в традиционной для клуба черно-синей расцветке. Золотая эмблема клуба расположена по центру. Впервые над ней будет вышита вторая звезда — в честь 20-го чемпионства клуба, которое было завоевано в прошлом сезоне.

«Новая футболка отсылает к славному прошлому клуба, но, прежде всего, представляет его будущие амбиции. Сочетание традиций и инноваций, которое является частью ДНК “Интера”, а также города Милана, — это именно то, что новая футболка стремится представить. Классические полосы сочетаются с современной и динамичной интерпретацией, характеризующей как футболку, так и шорты», — сказано в пресс-релизе.

«Интер» стал вторым клубом в Италии после «Ювентуса», который сумел завоевать право нанести вторую звезду над эмблемой клуба. В настоящее время в Серии А за каждые 10 чемпионств можно нанести на клубную эмблему одну звезду. В одном чемпионстве от завоевания второй звезды находится «Милан». Остальные итальянские клубы не добились необходимого количества чемпионств для нанесения на логотип хотя бы одной звезды.