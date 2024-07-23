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15:25 (мск), источник: Спорт Mail

Okko покажет матчи чемпионата Франции с Головиным и Сафоновым

Okko приобрел права на показ Лиги 1 и Лиги 2.

Чемпионат Франции: таблица и календарь
Источник: Visionhaus/Getty Images

Как сообщает «РБК Спорт», контракт Okko предусматривает права на показ французских турниров с сезона-2024/25 до сезона-2026/27 с возможностью продления.

Трансляции первых матчей на платформе состоятся 16 августа. В сервисе можно будет смотреть все матчи Лиги 1 и Лиги 2. Okko также покажет матч за Трофей чемпионов, в котором сыграют ПСЖ и «Монако». Внимание пользователей будет акцентировано на россиянах, выступающих в чемпионате Франции.

«Это отличная новость для болельщиков ПСЖ, “Монако” и “Гавра” — команд, за которые играют Сафонов, Головин и Кузяев соответственно, да и вообще для всех ценителей качественного футбола», — заявил шеф-редактор спортивной редакции и комментатор Okko Владимир Стогниенко.

В июле стало известно, что Okko с нового сезона будет транслировать еврокубковые турниры, включая Лигу чемпионов. «Матч ТВ», транслировавший главный еврокубковый турнир с момента основания канала, остался без прав на его показ.

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