Лига чемпионов теперь на Okko! «Матч ТВ» потерял все еврокубки

Главная интрига последних месяцев в сфере телевизионных трансляций разрешилась — с сезона-2024/25 матчи Лиги чемпионов в России будет транслировать онлайн-платформа Okko. «Матч ТВ», транслировавший главный еврокубковый турнир с момента основания канала, остался без прав.

О возможном изменении вещателя стало известно еще в апреле — тогда Telegram-канал «Первый спорт» сообщил, что именно Okko купит права на еврокубки с сезона-2024/25. В подкасте «SILA Права» тогда объясняли, что «Матч ТВ» может отказаться от покупки из-за того, что в комплект вместе с трансляцией владелец прав (казахстанская компания Quest Media) хотел включить рекламу букмекера. Такой формат снижал прибыль телеканала.

С апреля разговоры утихли, но теперь Okko в своем Telegram-канале запустил мощный прогрев. Появились посты с намеками — нотная тетрадь с гимном Лиги чемпионов, потом появились узнаваемые «уши».

Следом вышло и официальное сообщение: «Лига чемпионов УЕФА, Лига Европы УЕФА и Лига конференций УЕФА — эксклюзивно в Okko! Транслировать еврокубки начнем с 14 августа. Покажем матч за Суперкубок УЕФА между мадридским “Реалом” и “Аталантой”. Подписчикам Okko будет доступен просмотр игр в прямом эфире и записи, выбор звуковой дорожки, хайлайты, обзоры, аналитические и развлекательные программы, а также другой контент от спортивной редакции Okko».

Как сообщает «Ведомости. Спорт», ссылаясь на пресс-службу Okko, контракт заключен на три года: «Трансляции чемпионата Европы по футболу и Кубка Америки в Okko показали, что аудитория всегда найдет свой любимый продукт. Благодаря приобретению прав на показ Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций УЕФА Okko рассчитывает удержать широкую аудиторию, которая начала пользоваться сервисом во время Евро-2024 и Кубка Америки, а также привлечь новых пользователей».

Сумма сделки не разглашается, но управляющий партнер букмекерской компании Pari Дмитрий Сергеев оценил стоимость прав в 20−25 миллионов евро. По данным РБК, речь идет о более весомых суммах — около 30−35 миллионов евро.

С сезона-2024/25 в Лиге чемпионов будет новый формат — так называемая швейцарская система. Турнир расширен с 32 до 36 команд, а количество матчей на групповом этапе вырастет до 144.

Вероятно, какое-то количество игр зрители все же увидят на федеральном телевидении — есть требование УЕФА, по которому один-два матча в неделю должны транслироваться на общедоступных каналах. Но это не обязательно будет «Матч ТВ» — теперь все в руках Okko.