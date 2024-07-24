СМИ: Клуб МЛС завершит сделку по переходу Миранчука к 26 июля

Как сообщает телеканал Sky Sport, «Атланта» уладит оставшиеся детали по трансферу российского полузащитника Алексея Миранчука из итальянской «Аталанты» к 26 июля.

«Сделка близка к завершению. К пятнице будут улажены последние детали», — говорится в сообщении источника.

9 июля журналист Джанлука ди Марцио сообщил, что «Атланта» сделала предложение о переходе Миранчука в размере 11 миллионов евро. 16 июля известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что клуб из США сделал новое предложение «Аталанте». В тот же день газета TuttoAtalanta сообщила, что Алексей заинтересован в переходе в американский клуб, поскольку видит возможность для развития в североамериканской Главной лиге футбола — МЛС.

Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года из «Локомотива» за 14,5 млн евро. За команду из Бергамо он провел 98 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал 19 голевых передач. Действующий контракт россиянина с «Аталантой» рассчитан до лета 2026 года.