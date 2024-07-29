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17:34 (мск), источник: Спорт Mail

СМИ: «Манчестер Юнайтед» планирует снести «Олд Траффорд»

Руководство «Манчестер Юнайтед» думает о строительстве нового стадиона на 100 тыс. мест на месте «Олд Траффорд». Об этом сообщает Sky Sports.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

По информации источника, руководство клуба считает, что строительство нового стадиона более выгодно, чем реконструкция существующей арены. Рабочая группа, занимающаяся данным вопросом, рекомендует снести «Олд Траффорд» и построить на его месте новый современный стадион на 100 тыс. мест, который станет самым большим в Великобритании.

Окончательное решение о реконструкции, либо сносе «Олд Траффорд» должно быть принято до конца года. Отмечается, что строительство нового стадиона может обойтись манкунианцам более чем в 2 млрд фунтов. Реконструкция при этом оценивается в 1,2 млрд фунтов, однако работы по ее реализации займут более длительное время.

«Олд Траффорд» был построен в 1910 году. За свою 114-летнюю историю стадион подвергался реконструкции восемь раз, последняя из которых была проведена в 2006 году. Стадион вмещает 74 310 зрителей и является вторым по вместимости стадионом в Великобритании после лондонского «Уэмбли» (90 000 зрителей).


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