«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого не проигрывает уже 24 матча
Леонид Слуцкий продлил серию без поражений в Китае.
Леонид Слуцкий продлил серию без поражений в Китае.
«Шанхай Шеньхуа» под руководством российского специалиста в перенесенном матче китайской Суперлиги одержал выездную победу над «Ухань Фри Таунс» со счетом 2:0.
Гости забили по голу в каждом из таймов. На 42-й минуте отличился Ян Цзэсян, а на 70-й минуте с пенальти забил Сефас Малеле. В составе обеих команд по красной карточке получили Цзян Чжипэн и Бао Ясюн.
«Шанхай Шэньхуа» идет на втором месте в чемпионате Китая — до лидера, которым является другой клуб из того же города — «Шанхай Порт», коллектив российского специалиста отстает на 2 очка.
27 декабря 2023 года «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера команды. Предыдущим клубом 53-летнего специалиста был казанский «Рубин», который он возглавлял с 2019-го по 2022 год. Помимо этого, Слуцкий ранее занимал пост главного тренера сборной России; на протяжении карьеры возглавлял «Уралан», «Москву», ЦСКА, «Крылья Советов», «Халл Сити» и «Витесс».