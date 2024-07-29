«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого не проигрывает уже 24 матча

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«Шанхай Шеньхуа» под руководством российского специалиста в перенесенном матче китайской Суперлиги одержал выездную победу над «Ухань Фри Таунс» со счетом 2:0.

Гости забили по голу в каждом из таймов. На 42-й минуте отличился Ян Цзэсян, а на 70-й минуте с пенальти забил Сефас Малеле. В составе обеих команд по красной карточке получили Цзян Чжипэн и Бао Ясюн.

«Шанхай Шэньхуа» идет на втором месте в чемпионате Китая — до лидера, которым является другой клуб из того же города — «Шанхай Порт», коллектив российского специалиста отстает на 2 очка.