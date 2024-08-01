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09:52 (мск), источник: Спорт Mail

Гол Салаха помог «Ливерпулю» победить «Арсенал»

«Ливерпуль» обыграл лондонский «Арсенал» в товарищеском матче на предсезонном сборе в США.

Ливерпуль
АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Встреча, прошедшая в Филадельфии, завершилась со счетом 2:1 в пользу мерсисайдцев. В составе победителей отличились нападающий Мохамед Салах, забивший гол на 13-й минуте и полузащитник Фабиу Карвалью (34). У «канониров» забитым мячом отметился полузащитник Кай Хаверц (40).

Эта встреча стала второй для нового главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота, который возглавил команду в мае. Под его руководством английский клуб выиграл два товарищеских матча.

В других товарищеских матчах английский «Манчестер Юнайтед» обыграл испанский «Бетис» со счетом 3:2, а лондонский «Челси» разгромил мексиканскую «Америку» со счетом 3:0.

Ранее пресс-служба АПЛ представила календарь на предстоящий розыгрыш чемпионата Англии.

Новый сезон начнется 16 августа. В первом матче сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм». 17 августа «Ливерпуль» на выезде встретится с «Ипсвичем», а «Челси» 18 августа примет дома «Манчестер Сити». Последний тур чемпионата пройдет 25 мая 2025 года.

«Ливерпуль» в седьмой раз в истории сыграет в первом матче с новичком лиги.


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