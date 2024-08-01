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09:53 (мск), источник: Спорт Mail

«Милан» обыграл «Реал» в дебютном матче Эндрика

«Милан» одержал минимальную победу над мадридским «Реалом» (1:0) в предсезонном товарищеском матче.

Милан
РеалЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Встреча проходила в Чикаго на стадионе «Солджер Филд». Единственный мяч в этой встрече на 55-й минуте забил нигерийский нападающий «Милана» Самуэль Чуквуезе.

Первый матч за мадридский «Реал» провел 18-летний нападающий Эндрик, который был куплен у «Палмейраса» в декабре 2022 года за 47,5 млн евро. Бразилец появился в стартовом составе «сливочных» под 16-м номером и был заменен после перерыва.

В рамках предсезонного турне по США «Реалу» предстоит сыграть с «Барселоной» (4 августа) и «Челси» (7 августа). У «Милана» также запланированы два товарищеских матча — с «Барселоной» в США (7 августа) и с «Монцой» в Италии (13 августа).

«Реал» откроет новый сезон 14 августа матчем за Суперкубок УЕФА против «Аталанты». 17 августа «Милан» дома сыграет против «Торино».


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