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11:49 (мск), источник: Спорт Mail

В «Боруссию» перешел полузащитник сборной Германии Паскаль Грос

Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе полузащитника сборной Германии Паскаля Гроса.

Боруссия ДЧемпионат Германии: таблица и календарь
Источник: Reuters

33-летний футболист подписал со «шмелями» двухлетний контракт. По информации Transfermarkt, «Боруссия» заплатит «Брайтону» за игрока 7 млн евро.

«Для меня это изменение имеет большое значение, потому что я болею за Дортмунд с самого детства. Я постараюсь оправдать доверие клуба своей игрой, и мне не терпится сыграть со своими новыми товарищами по команде перед болельщиками “Боруссии” на стадионе “Сигнал Идуна Парк” и работать со всеми, чтобы гарантировать, что мы достигнем наших больших целей», — сказал Грос.

Грос выступал за «Брайтон» с 2017 года. За семь лет в английском клубе он провел 261 матч, в которых забил 32 мяча и сделал 52 результативные передачи.

Также в активе Гроса восемь матчей за сборную Германии, в которых он забил один гол. Полузащитник был в заявке национальной команды на Евро-2024 и провел на турнире один матч.

Ранее Грос выступал в Бундеслиге за «Хоффенхайм» и «Ингольштадт».

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