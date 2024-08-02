Бывший тренер «‎Лестера» скончался в возрасте 60 лет от рака‎

В октябре 2023 года Шекспир начал проходить лечение от рака. Отмечается, что специалист Шекспир «мирно ушел из жизни в окружении своей семьи».

«Хотя семья чрезвычайно гордится его футбольными достижениями как игрока и тренера, для нас, его семьи, он всегда будет в первую очередь любящим и любимым мужем, отцом, сыном, братом и дядей.



Эта утрата является для нас всех невероятным ударом, и мы просим предоставить нам конфиденциальность в это невероятно трудное время, пока мы пытаемся смириться и оплакать потерю очень особенного человека.



Семья хотела бы поблагодарить и выразить признательность за многочисленные молитвы и добрые пожелания, отправленные в последние несколько трудных месяцев, на многие из которых мы не смогли ответить, но все они имели большое значение для Крэйга и семьи», — сказано в заявлении семьи.

Шекспир провел семь лет в качестве помощника главного тренера «Лестера». Он пришел в клуб в 2008 году, когда «лисы» находились в Лиге 1 — третьем по силе дивизионе английского футбола. Он был ассистентом главного тренера Клаудио Раньери, который в 2016 году привел «Лестер» к сенсационному чемпионству в АПЛ.

В 2017 году Шекспир стал преемником итальянца на посту главного тренера «Лестера», проведя в этой должности 24 матча. Позднее он работал помощником тренера в «Уотфорде», «Астон Вилле» и «Норвиче». В апреле 2023 года Шекспир вернулся в «Лестер», но не сумел спасти клуб от вылета из АПЛ.