Хаби Алонсо оценил шансы «Байера» вновь завоевать чемпионство

«Я не думаю, что имеет смысл говорить о том, что произойдет в мае. Речь сейчас идёт о том, что случится в августе. Чем лучше мы начнем, тем лучше сможем финишировать.



У нас заложен фундамент, но, вероятно, его будет недостаточно. Нам нужно что-то добавить, нам нужно освежиться. Уровня прошлого сезона, вероятно, будет маловато. Нам нужно развиваться и становиться лучше», — приводит слова Алонсо Kicker.