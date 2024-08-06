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10:29 (мск), источник: Спорт Mail

Хаби Алонсо оценил шансы «Байера» вновь завоевать чемпионство

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо оценил шансы команды завоевать чемпионство в сезоне-2024/25.

БайерЧемпионат Германии: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Я не думаю, что имеет смысл говорить о том, что произойдет в мае. Речь сейчас идёт о том, что случится в августе. Чем лучше мы начнем, тем лучше сможем финишировать.

У нас заложен фундамент, но, вероятно, его будет недостаточно. Нам нужно что-то добавить, нам нужно освежиться. Уровня прошлого сезона, вероятно, будет маловато. Нам нужно развиваться и становиться лучше», — приводит слова Алонсо Kicker.

Напомним, в минувшем сезоне «Байер» впервые в истории выиграл Бундеслигу, команда Хаби Алонсо не потерпела ни одного поражения. В заключительном туре «Байер» на домашнем поле обыграл «Аугсбург» со счетом 2:1. Леверкузенцы в 34 турах чемпионата Германии одержали 28 побед и шесть раз сыграли вничью, набрав 90 очков.

Также «Байер» во второй раз в истории стал обладателем Кубка Германии, впервые команда из Леверкузена выиграла турнир в 1993 году. После этого она трижды уступала в финалах (2002, 2009, 2020).

Новый сезон Бундеслиги стартует 23 августа матчем между менхенгладбахской «Боруссией» с леверкузенским «Байером».


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