Захарян успешно прооперирован после травмы правой лодыжки

Операция прошла в Барселоне. При отсутствии осложнений российский футболист будет выписан из больницы в среду, 7 августа.

«Время возвращения в строй Арсена после этой операции составит 2−3 месяца», — сообщили Sport24 в «Реал Сосьедад».

Ранее 21-летний Арсен Захарян не смог принять участие в товарищеском матче с японским футбольным клубом «Гамба Осака» из-за боли в лодыжке.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года. Полузащитник провел за испанскую команду 40 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Первый тур нового сезона чемпионата Испании пройдет с 15-го по 19 августа. «Барселона» 17 августа на выезде сыграет с «Валенсией», а мадридский «Реал» 18 августа в гостях встретится с «Мальоркой». Также 18 августа «Реал Сосьедад» на домашнем поле примет «Райо Вальекано».