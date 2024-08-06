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16:30 (мск), источник: Спорт Mail

Захарян успешно прооперирован после травмы правой лодыжки

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян перенес операцию после травмы лодыжки, сообщает пресс-служба клуба.

Реал СосьедадЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Пресс-служба "Реал Сосьедад"

Операция прошла в Барселоне. При отсутствии осложнений российский футболист будет выписан из больницы в среду, 7 августа.

«Время возвращения в строй Арсена после этой операции составит 2−3 месяца», — сообщили Sport24 в «Реал Сосьедад».

Ранее 21-летний Арсен Захарян не смог принять участие в товарищеском матче с японским футбольным клубом «Гамба Осака» из-за боли в лодыжке.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года. Полузащитник провел за испанскую команду 40 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Первый тур нового сезона чемпионата Испании пройдет с 15-го по 19 августа. «Барселона» 17 августа на выезде сыграет с «Валенсией», а мадридский «Реал» 18 августа в гостях встретится с «Мальоркой». Также 18 августа «Реал Сосьедад» на домашнем поле примет «Райо Вальекано».


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