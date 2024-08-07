Анхель Ди Мария продлил контракт с «Бенфикой»

Новое трудовое соглашение 36-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2024/25.

Ди Мария перешел в «Бенфику» на правах свободного агента в июле 2023 года, подписав с клубом контракт на один год. В минувшем сезоне полузащитник принял участие 48 матчах, забил 17 голов и сделал 15 результативных передач.

Анхель Ди Мария уже ранее выступал за «Бенфику» с 2007 по 2010 год и провел в составе португальской команды 121 матч, в которых забил 15 мячей и сделал 28 результативных передач.

Также за карьеру игрок выступал за мадридский «Реал» (2010−2014), в составе «сливочных» он выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Английский «Манчестер Юнайтед» (2014−2015), французский «Пари Сен-Жермен» (2015−2022) и итальянский «Ювентус» (с лета 2022 года).

В составе национальной команды Ди Мария выиграл чемпионат мира в Катаре в 2022 году, он также дважды стал обладателем Кубка Америки в 2021 и 2024 годах, а в 2008 году выиграл золото на Олимпйиских играх в Пекине. В июле Ди Мария объявил о завершении карьеры в сборной.