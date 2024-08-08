Де Хеа спустя год после ухода из «Ман Юнайтед» нашел новый клуб
Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа продолжит карьеру в «Фиорентине». Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио.
Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа продолжит карьеру в «Фиорентине». Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио.
По информации источника, 33-летний испанец в ближайшее время подпишет с «фиалками» контракт на один сезон с возможностью продления еще на год.
Летом прошлого года Де Хеа покинул «Манчестер Юнайтед» после 12 лет выступлений за английский клуб. Испанский вратарь не смог найти себе новую команду, отклонив при этом несколько предложений из Саудовской Аравии.
В общей сложности Де Хеа провел без клуба более года. Сообщалось, что экс-вратарь сборной Испании рассматривал возможность завершить спортивную карьеру.
Прошлый сезон «Фиорентина» завершила на восьмом месте в Серии А, сумев при этом дойти до полуфинала Кубка Италии и финала Лиги конференций. Первым номером «фиалок» был 34-летний итальянец Пьетро Терраччано.