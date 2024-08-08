Де Хеа спустя год после ухода из «Ман Юнайтед» нашел новый клуб

По информации источника, 33-летний испанец в ближайшее время подпишет с «фиалками» контракт на один сезон с возможностью продления еще на год.

Летом прошлого года Де Хеа покинул «Манчестер Юнайтед» после 12 лет выступлений за английский клуб. Испанский вратарь не смог найти себе новую команду, отклонив при этом несколько предложений из Саудовской Аравии.

В общей сложности Де Хеа провел без клуба более года. Сообщалось, что экс-вратарь сборной Испании рассматривал возможность завершить спортивную карьеру.