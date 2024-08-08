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16:50 (мск), источник: Спорт Mail

Де Хеа спустя год после ухода из «Ман Юнайтед» нашел новый клуб

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа продолжит карьеру в «Фиорентине». Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

Манчестер Юнайтед
ФиорентинаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: AP 2023

По информации источника, 33-летний испанец в ближайшее время подпишет с «фиалками» контракт на один сезон с возможностью продления еще на год.

Летом прошлого года Де Хеа покинул «Манчестер Юнайтед» после 12 лет выступлений за английский клуб. Испанский вратарь не смог найти себе новую команду, отклонив при этом несколько предложений из Саудовской Аравии.

В общей сложности Де Хеа провел без клуба более года. Сообщалось, что экс-вратарь сборной Испании рассматривал возможность завершить спортивную карьеру.

Прошлый сезон «Фиорентина» завершила на восьмом месте в Серии А, сумев при этом дойти до полуфинала Кубка Италии и финала Лиги конференций. Первым номером «фиалок» был 34-летний итальянец Пьетро Терраччано.

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