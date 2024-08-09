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15:25 (мск), источник: Спорт Mail

Соланке переходит в «Тоттенхэм» за рекордные 76 млн евро

Нападающий «Борнмута» Доминик Соланке продолжит карьеру в «Тоттенхэме». Об этом сообщает The Athletic.

Тоттенхэм Хотспур
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Источник: Reuters

По информации источника, «Тоттенхэм» активировал опцию выкупа игрока за 65 млн фунтов (около 76 млн евро). 26-летний англичанин станет самой дорогим приобретением в истории «Тоттенхэма» и самой дорогой продажей в истории «Борнмута».

Отмечается, что Соланке уже согласовал с новым клубом условия личного контракта. В ближайшее время о трансфере будет объявлено официально. Нападающий рассматривается руководством «шпор» как прямая замена Харри Кейну, который прошлым летом был продан в «Баварию» за 95 млн евро.

Соланке является воспитанником «Челси». Зимой 2019 года «Борнмут» выкупил игрока у «Ливерпуля» за 21,2 млн евро. За пять с половиной лет Соланке провел за клуб 216 матчей, в которых забил 77 мячей и сделал 31 результативную передачу.

«Ливерпуль» получит 20 процентов от чистой прибыли «Борнмута», полученной от продажи Соланке. Соответствующий пункт был включен в трансферное соглашение между клубами при переходе в «Борнмут». Таким образом, мерсисайдцы получат с этого трансфера около 11 млн евро.


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