Самый результативный игрок Евро-2024 перешел в «Барселону»

26-летний испанец подписал с каталонским клубом шестилетний контракт. В соглашении предусмотрены отступные в размере 500 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заплатит за Ольмо 55 млн евро, еще 7 млн евро будут предусмотрены в качестве бонусов.

Ольмо является воспитанником академии «Барселоны», которую он покинул в возрасте 16 лет. В 2014 году испанец оказался в системе загребского «Динамо», где и началась его взрослая карьера.

Зимой 2020 года «РБ Лейпциг» приобрел Ольмо за 34,2 млн евро. За четыре с половиной года в немецком клубе испанец провел 148 матчей, в которых забил 29 мячей и сделал 34 результативных передачи. Вместе с клубом Ольмо дважды становился обладателем Кубка Германии.

Также на счету Дани Ольмо 39 мячей за сборную Испании, в которых он забил 11 мячей. В составе национальной команды он выиграл Евро-2024 и вместе с Ламином Ямалем стал самым результативным игроком турнира по системе «гол+пас» (3+2).

В понедельник, 12 августа «Барселона» проведет заключительный товарищеский матч против «Монако». 17 августа каталонцы откроют новый сезон выездной игрой против

«Валенсии».