Головин пропустит матч с «Барселоной» на Кубке Жоана Гампера

Головин не попал в список из 23 футболистов, который был опубликован на официальном сайте клуба.

Ранее стало известно, что 28-летний Головин получил удар по лодыжке в одном из предсезонных матчей. Напомним, в апреле полузащитник получил растяжение левой лодыжки и пропустил заключительную часть сезона.

Французский клуб впервые сыграет в Кубке Жоана Гампера.

59-й розыгрыш Кубка Жоана Гампера станет четвертым для Олимпийского стадиона Льюиса Компаниса после игры прошлого сезона и матчей 1990 года и 1996 года. В этом сезоне матч будет иметь особое значение, так как он состоится в год празднования 125-летия каталонского клуба.

В новом сезоне чемпионата Франции «Монако» в 1-м туре на домашнем поле встретится с «Сент-Этьеном». Игра пройдет 18 августа.

«Барселона» начнет выступление в Ла Лиге на выезде матчем против «Валенсии». Команды встретятся 17 августа.