Головин пропустит матч с «Барселоной» на Кубке Жоана Гампера
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграет против «Барселоны» на Кубке Жоана Гампера.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграет против «Барселоны» на Кубке Жоана Гампера.
Головин не попал в список из 23 футболистов, который был опубликован на официальном сайте клуба.
Ранее стало известно, что 28-летний Головин получил удар по лодыжке в одном из предсезонных матчей. Напомним, в апреле полузащитник получил растяжение левой лодыжки и пропустил заключительную часть сезона.
Французский клуб впервые сыграет в Кубке Жоана Гампера.
59-й розыгрыш Кубка Жоана Гампера станет четвертым для Олимпийского стадиона Льюиса Компаниса после игры прошлого сезона и матчей 1990 года и 1996 года. В этом сезоне матч будет иметь особое значение, так как он состоится в год празднования 125-летия каталонского клуба.
В новом сезоне чемпионата Франции «Монако» в 1-м туре на домашнем поле встретится с «Сент-Этьеном». Игра пройдет 18 августа.
«Барселона» начнет выступление в Ла Лиге на выезде матчем против «Валенсии». Команды встретятся 17 августа.
В минувшем сезоне «Монако» выиграл серебряные медали чемпионата Франции. Головин провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач. Россиянин был включен в сборную сезона по версии ведущего французского спортивного издания L'Equipe. Также болельщики «Монако» назвали Головина лучшим игроком сезона.