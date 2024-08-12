Стало известно, почему Арсен Захарян сменил игровой номер

21-летний футболист 6 августа перенес операцию на лодыжке, которую провели в Барселоне. Ожидается, что сроки восстановления составят 2−3 месяца.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года. Полузащитник провел за испанскую команду 40 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Первый тур нового сезона чемпионата Испании пройдет с 15 по 19 августа. «Барселона» 17 августа на выезде сыграет с «Валенсией», а мадридский «Реал» 18 августа в гостях встретится с «Мальоркой». «Реал Сосьедад» 18 августа на домашнем поле примет «Райо Вальекано».